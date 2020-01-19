الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ قليل (مساء السبت 18 جانفي 2020) إلى مدينة برلين الألمانية، للمشاركة في فعاليات "قمة مؤتمر برلين حول ليبيا"، وذلك في إطار المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية لحل الأزمة الليبية.

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