الدفاع الروسية: مقتل 47 عسكريًا سوريًا و51 مدنيًا خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 47 عسكريًا سوريًا، و51 مدنيًا جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا منذ 16 يناير وفقا لقناة روسيا اليوم .
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري
كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة".
وشدد بورينكوف، على أن الأوضاع في المنطقة لم تشهد تصعيدا مثل هذا منذ مايو 2019، مشيرا إلى أن هجمات المسلحين منذ الخميس أسفرت بشكل عام عن مقتل 47 عسكريا سوريا وإصابة 77 آخرين، كما أودت بحياة 51 مدنيا وجرح 116 آخرين.
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