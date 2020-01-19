وزير الخارجية الأمريكي: على الليبيين تقرير مصائرهم بأنفسهم

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضرورة تقرير الليبيين مصير بلادهم بأنفسهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية، داعيًّا إلى الاستفادة من فرصة مؤتمر برلين حول ليبيا وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الأحد تزامنًا مع مشاركته في أعمال مؤتمر برلين:"حان الوقت ليقرر الليبيون بأنفسهم مستقبلهم الذي يجب أن يكون خاليًّا من عنف تؤججه الأطراف الخارجية".

وأضاف:"نحثَّ كل القوى على الاستفادة من هذه الفرصة عبر عملية الوساطة الجارية برعاية الأمم المتحدة للتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتستضيف برلين الأحد مؤتمرا دوليا حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 11 بلدا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات.