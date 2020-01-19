كندا: كبير المحققين الجويين الإيرانيين قد يزور أوكرانيا

قال رئيس مجلس سلامة النقل في كندا يوم الأحد إن كبير محققي حادث تحطم طائرة بوينغ بمكتب التحقيقات في حوادث الطائرات بجمهورية إيران الإسلامية قد يسافر إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبل، وفقاً لـسبوتنيك.

وتحطَّمت طائرة بوينغ التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف بعد وقت

قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير.

وقد اعترف الجيش الإيراني بإسقاط الطائرة بطريق الخطأ لأنه كان يتوقع ضربة انتقامية من الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقبل وقت قصير من التحطم، شنت إيران عدة ضربات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.

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وقال المسئول الكندي في بيان "إن مسجّل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة -والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "الصندوقين الأسودين"- لا يزالان في إيران".

وأضاف:"قد يسافر المحقق الإيراني المسئول إلى أوكرانيا هذا الأسبوع للاجتماع مع المكتب الوطني للتحقيق في الحوادث الجوية في أوكرانيا NBAAI لمتابعة التحقيق وزيارة مختبر مسجلات NBAAI .

والجدير بالذكر أنه كان هناك مواطنون كنديون بين ركاب الطائرة المحطمة.