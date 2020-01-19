مصدر: 4 مجموعات عمل ستراقب قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا

قال مصدر مشارك في مؤتمر برلين الذي انطلقت أعماله اليوم لمناقشة الأزمة الليبية إنه من المتوقع أن تتضمن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تشكيل 4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ جميع القرارات المنبثقة عن المؤتمر.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد: "سيتم إنشاء أربع مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ القرارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، سيتبادل المشاركون المعلومات خلال هذه المجموعات، ويعالجون أي أزمات تنشأ".

وأردف المصدر "وسيكون عمل هذه

المجموعات أمرا خاصا".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر برلين، اليوم الأحد، أن بيان مؤتمر برلين سيتضمن "آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها".

وحذر غوتيريش من نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.