«النواب الأردني» يقر مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
ويقضي المشروع لمقترح بأن «يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل» و«بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه الى مجلس النواب».
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
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وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 وتشمل أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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