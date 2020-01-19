إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عمليات حفر على طول حدوده مع لبنان لتركيب أجهزة استشعار بعد عام على تدمير أنفاق اتهمت تل أبيب "حزب الله" بحفرها على طول الحدود بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس «ننشر نظاماً دفاعياً على الأرض (...) في مواقع مختلفة على طول الحدود».
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وبحسب كونريكوس ستبدأ أعمال الحفر في بلدة مسجاف عام لرصد الأنفاق لنشر تكنولوجيا كشف الضوضاء الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام على إكمال إسرائيل عملية لتدمير الأنفاق، أطلق عليها تسمية «درع الشمال».
وكانت الأنفاق التي اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بحفرها تمتد عبر الحدود مع لبنان.
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