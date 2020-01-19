انطلاق مؤتمر برلين بشأن ليبيا

بدأ قادة الدول الرئيسة المعنية بالنزاع الذي يمزق ليبيا مؤتمراً في برلين، اليوم الأحد، لمحاولة إطلاق عملية السلام مجددا في هذا البلد.

وبدأ المؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وتضم زعماء 11 دولة، بينهم فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون ورجب طيب إردوغان وأنغيلا ميركل، بعد الظهر قبيل الساعة 14,00 ت غ، ويفترض أن يختتم في وقت متأخر مساء مع إصدار إعلان مشترك يجري التفاوض عليه منذ أسابيع.

ويفترض أن يتم إطلاق دعوة إلى وقف "كامل" ودائم للعمليات القتالية على الأرض، بينما يتسع النقاش حول إمكان إرسال قوة دولية للتحقق من الوقائع.

وأعرب رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني عن استعدادهما للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق نار دائم في ليبيا في حال تم التوصل إليه.

وتخشى أوروبا تدفق موجات جديدة من المهاجرين على سواحلها، وهي مخاوف تستغلها تركيا لتبرير تدخلها.

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