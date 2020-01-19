جونسون: بريطانيا تتمنى أفضل الأمنيات لهاري وميجان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن البلاد بأكملها ترغب في تمني كل الخير للأمير هاري وزوجته ميجان، بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة.

وأضاف جونسون «أعتقد أن البلاد بأسرها تتمنى أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما».

وتابع قائلاً «كما قلت من قبل... كنت واثقاً من أن العائلة المالكة التي بقيت لفترة طويلة جداً ستتوصل لسبيل للمضي قدماً». اقرأ أيضاً... ملكة بريطانيا توافق على تخلي الأمير هاري وزوجته عن مهامهما الملكية

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