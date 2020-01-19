بومبيو لبرهم صالح: التحالف الدولي ضد "داعش" يعزز سيادة العراق

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، اتفقا خلاله على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة. وأكد بومبيو خلال الاتصال الدور المهم للتحالف الدولي لدحر داعش في تعزيز سيادة واستقلال وازدهار العراق.
وجاء في بيان لمورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم، مع الرئيس العراقي برهم صالح. واتفق الوزير بومبيو والرئيس صالح على الحاجة إلى الحد من التوترات في المنطقة".
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وأضاف البيان: "أعاد الوزير التأكيد على الدور المهم للتحالف الدولي لدحر داعش في تعزيز سيادة واستقلال وازدهار العراق".
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