كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: 4 مجموعات تقنية لمراقبة قرارات المنبثقة عن مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر مشارك في مؤتمر برلين، الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الأحد لمناقشة الأزمة الليبية، أنه من المتوقع أن تتضمن مسودة البيان الختامي للمؤتمر "تشكيل 4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ جميع القرارات المنبثقة عن المؤتمر".

وقال المصدر: إنه "سيتم إنشاء أربع مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ القرارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، وسيتبادل المشاركون المعلومات خلال هذه المجموعات، ويعالجون أي أزمات تنشأ، وسيكون عمل هذه المجموعات أمرا خاصا".

هذا وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر برلين، على أن بيان مؤتمر برلين سيتضمن "آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها"، محذراً من قيام حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا على أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.

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وتستضيف العاصمة الألمانية (بريلن)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية - الليبية" التي جرت مؤخراً في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ أبريل من العام الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.