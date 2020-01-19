كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلا خاليا من العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، أنه "حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلا خاليا من العنف الذي يغذيه فاعلون خارجيون".
وكتب وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم"، مضيفاً "مستقبل خال من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية".
وتابع بومبيو، قائلاً: "نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة من خلال الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم ، أن مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.