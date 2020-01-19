كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلا خاليا من العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، أنه "حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلا خاليا من العنف الذي يغذيه فاعلون خارجيون".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم"، مضيفاً "مستقبل خال من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية".

وتابع بومبيو، قائلاً: "نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة من خلال الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم ، أن مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

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