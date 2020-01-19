كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد "ميجان ماركل" يتهم ابنته بتدمير العائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم والد ميجان ماركل ابنته "بتدمير" العائلة المالكة البريطانية زاعماُ أنها تحاول تحويل الملكية إلى "صفقة".

ووصف توماس ماركل، البالغ من العمر 75 عامًا، ابنته وزوجها الأمير هاري "بالأرواح الضائعة" في فيلم وثائقي بريطاني قادم، قائلًا إنه وجد ما فعلته ابنته أمرًا "محرجًا" بسبب الطريقة التي تخلوا فيها عن أفراد العائلة المالكة.

وقال ماركل للقناة الخامسة في وثائقي "توماس ماركلي: قصتي"، في مقطع تم نشره اليوم الأحد "العائلة المالكة البريطانية هي واحدة من أعظم المؤسسات التي تعيش فترة طويلة".

وأضاف ماركل: "إنهم يدمرونها، ويجعلونها رثًا".

وصرح ماركل، الذي يعتزم أن يكون شاهدًا رئيسيًا ضد ابنته في معركة قادمة في محكمة بريطانية، إنه شعر بالصدمة لأن ابنته بدا أنها حققت "حلم كل فتاة" بعد زواجها من أمير.

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وقال في الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة والتي قالت القناة الخامسة إنها ستبثه "في الأسابيع المقبلة": "كل فتاة تريد أن تصبح أميرة وهي حصلت على ذلك الأمر والآن تريد طرده بعيدا".

وزعم والد ميجان: "يبدو أنها ترمي هذا بعيدا وتفعل ذلك مقابل المال".

وتابع إنه عندما تزوجت ميجان من هاري في مايو 2018، تعهدوا "بأن يكونوا جزءًا من أفراد العائلة المالكة وأن يمثلوا العائلة المالكة".

وأوضح "أعتقد أن كلاهما يتحولان إلى أرواح ضائعة في هذه المرحلة، لا أعتقد أنهم يعرفون ما يبحثون عنه."

