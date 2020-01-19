كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج متوقعة من مؤتمر برلين بشأن الأزمة في ليبيا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما ينتج عن مسودة مؤتمر برلين وإصلاح قطاع الأمن وإجراءات اصلاحات هيكلية للاقتصاد الليبي، والتشديد على احترام المعايير الانسانية وحقوق الانسان، وضرورة مسائلة المتورطين في انتهاك القانون الدولي في ليبيا.
وانطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"،بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وخلال الساعات الماضية تحول مقر المستشارية، بوسط برلين، إلى ساحة مفاوضات دولية رفيعة المستوى، للتوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة.
ويهدف مؤتمر برلين إلى التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، الذي ينتهك بشكل صارخ، تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي، وفق تصريحات سابقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.