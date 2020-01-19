كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: ألمانيا تسعى لموقف دولي موحد بشأن إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، صباح اليوم الأحد، في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية، وتناولت المحادثات مؤتمر برلين الذي سيعقد اليوم، ورؤية البلدين لمخرجاته.

وعبرت المستشارة الألمانية في بداية اللقاء عن ترحيبها بالسراج، وأكدت على سعي ألمانيا للخروج من مؤتمر برلين بموقف دولي موحد، يقر وقفاً دائماً لإطلاق النار، ويوقف تدفق الأسلحة على ليبيا، وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

كما أعرب فايز السراج عن تقديره للموقف الألماني الواضح والصريح، منذ بداية العدوان والذي سمى الأشياء بمسمياتها ولم يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

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وأعرب السراج عن أمله في نجاح ألمانيا في توحيد الموقف الدولي، وأن يكون هناك موقفا حازما وفعالا تجاه ما يرتكب من انتهاكات للقانون للقانون الدولي وللسيادة الليبية من قبل الدول الداعمة للعدوان.