كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أهم بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، عن أهم البنود التي تتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وهناك مسودة "مسربة" للبيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، والذي انطلق مساء اليوم الأحد، قد تطرقت إلى بنود متعلقة بوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس 24".

وقالت وكالة "فرانس 24": إن "أحد البنود يدعو إلى إصلاحات أمنية من خلال دمج كل الهياكل العسكرية أو شبه العسكرية بما فيها الميليشيات المنخرطة تحت لواء حكومة الوفاق، وأيضا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تحت منظومة أمنية واحدة والعمل تحت سلطة الدولة".

وأوضحت الوكالة: أن "هناك أيضا بند يدعو لتقديم كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية"، لافتة إلى "وجود بند أخر يطالب بعدم التعرض للمنشآت النفطية بعد وقف الإنتاج في الآونة الأخيرة، إثر هجمات هدفها الضغط على المجتمعين في مؤتمر برلين".

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