كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 19/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "غوتيريش" يحذر من إندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، تحذير من قيام حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا على أن "مذكرة مؤتمر برلين ستقترح آلية ملموسة للمراقبة"، موضحاً أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || أكثر من 370 جريحًا في اشتباكات بيروت الاحتجاجية
عالج أول المستجيبين اللبنانيين أكثر من 370 شخصًا من الإصابات خلال عدة ساعات من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين هزوا وسط بيروت مساء السبت، وفقا لوكالة رويترز العالمية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || والد ميجان يتهم ابنته بإهانة العائلة المالكة في المملكة المتحدة
اتهم توماس ماركل والد ميجان ماركل ابنته "بإهانة" العائلة المالكة البريطانية في جزء من مقابلة نشرت بعد يوم من قول قصر باكنجهام، أن الأمير هاري، وزوجته لن يكونا يعملان في الملكية.