كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 19/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، تحذير من قيام حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا على أن "مذكرة مؤتمر برلين ستقترح آلية ملموسة للمراقبة"، موضحاً أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.

Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || أكثر من 370 جريحًا في اشتباكات بيروت الاحتجاجية