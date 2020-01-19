بوغدانوف: هناك محرضين في ليبيا يريدون عرقلة اتفاق الهدنة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مساء اليوم الأحد، إن "هناك محرضين في ليبيا يريدون عرقلة الهدنة، ويتوجب أن يكون لدى القادة الليبيين الإرادة للالتزام بها".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي: "هناك محرضون يريدون تعطيل عملية الهدنة في ليبيا، لكنني أعتقد أن القادة الليبيين الجادين سيكون لديهم الإرادة والقدرة على الالتزام بوقف إطلاق النار، وإقامة حوار سياسي، والذي ينبغي أن يكون شاملاً بمشاركة جميع الأشخاص".

ولفت "بوغدانوف" إلى أنه في الوقت الراهن يلتزم أطراف النزاع بالهدنة، وهناك تنفيذ تام لوقف إطلاق النار "هناك انتهاكات فردية، لأنه لسوء الحظ هناك عناصر غير منضبطة وبالتالي هناك انتهاكات، ولكن هناك القليل منها... يقوم خبراؤنا والمختصين بمراقبة الوضع على الأرض بعناية فائقة، وننطلق من افتراض أنه بينما يتم احترام وقف أعمال القتال باستثناء الانتهاكات البسيطة، إلا أن هذا يحدث بالفعل".

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كما أشار بوغدانوف إلى أن قرارات مؤتمر برلين الجاري حول الأزمة الليبية سوف تعرض على جلس الأمن الدولي"قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ستعرض على مجلس الأمن الدولي للنظر فيها".

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، على مسألة إرسال قوات دولية إلى ليبيا، قائلاً: "نشر قوات دولية في ليبيا يحتاج للإجماع، ومجلس الأمن الدولي وحده مخوّل لاتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف".

وعلق بوغدانوف، عن احتمال حدوث لقاء بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، "هذا يعتمد عليهما، وأشك في أنهما سيتحدثان لبعضهما البعض، فقد رفضا فعل ذلك في موسكو، لذلك كان علينا التوسط بينهما".