كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال مؤتمر برلين المُنعقد بشأن الأزمة الليبية، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

ويشارك عدة دول في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، ومنها: (مصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا والصين وألمانيا والكونغو)، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر، بجانب حضور منظمات دولية مثل (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية).

هذا ويهدف مؤتمر برلين إلى وضع حد للأزمة المُستمرة في ليبيا منذ أشهر، والوصول إلى اتفاق سلام يمنع تحوّل ليبيا الغنية بالنفط إلى "سوريا جديدة".