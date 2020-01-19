كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: بريطانيا بأجمعها تتمنى كل الخير للأمير هاري وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، بأنه "يعتقد أن بريطانيا بأجمعها تتمنى كل الخير للأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل، بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة البريطانية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، لشبكة "سكاي نيوز" في العاصمة اللبنانية (برلين)، التي يحضر فيها قمة بشأن الأزمة الليبية، إني "أعتقد أن البلاد بأسرها تتمني أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما".

وتابع جونسون: "كما قلت من قبل.. كنت واثقاً من أن العائلة المالكة، التي بقيت لفترة طويلة جداً ستتوصل لسبيل للمضي قدما".

وكان قصر باكنغهام، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكونا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".

Advertisements

وقال القصر، في بيان له، إن "هاري وميغان لن يتلقيا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما"، موضحاً أن "الزوجان سيدفعان ما يقرب من 2,4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة وندسور".

وقالت الملكة اليزابيث الثانية في البيان: "هاري وميغان وابنهما أرتشي سيظلون دائما أعضاء محبوبين في عائلتي".

وأاشر القصر، في البيان، إلى أن التأثيرات الجديدة على الأمير هاري وميغان ماركل سيتم بدء العمل بها من خريف 2020.

وأعربت الملكة إليزابيث عن سعادتها من توصلها من حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق بنّاء وداعم إلى الأمام، وأضافت أنها "فخورة للغاية من كيف أن ميغان ماركل أصبحت عضواً في العائلة المالكة، خلال فترة وجيزة للغاية".

واعترفت الملكة إليزابيث بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت: إنها "تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية".