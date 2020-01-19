“كان” تونس 2020.. المنتخب المغربي ينهزم أمام الجزائر

مني المنتخب المغربي لكرة اليد، قبل قليل، بأول هزيمة له في بطولة كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في تونس، كان ذلك على يد المنتخب الجزائري وبحصة 33 مقابل 30.

وانتهى النصف الأول من المواجهة لصالح الفريق الجزائري، وبفارق نقطة وحيدة ، 16 مقابل 15.

وعلى الرغم من المحاولات المغربية وتألق مجموعة من الأسماء في النصف الثاني، إلا أن خبرة الجزائريين كانت أقوى، لتنتهي المواجهة لصالح “الخضر” بالنتيجة المذكورة.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة، إلا أن المنتخب الوطني تأهل لدور الربع، حيث سيواجه ثاني المجموعة الأولى.