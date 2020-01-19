"حوار مع الرئيس" يستضيف مضر يونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "حوار مع الرئيس": يطلق موقع عرب 48 برنامجًا حواريًا جديدًا يستضيف فيه الزميل أنس موسى رؤساء سلطات محلية عربية، ويعالج قضايا البلدات العربية، السياسية والاجتماعية والسكنية وغيرها، ويقدم حوارات صريحة عن قضايا كل بلدة يتناولها الحوار.

وقد استضاف "حوار مع الرئيس" في حلقته الأولى، رئيس مجلس عارة – عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، المحامي مضر يونس.

وتناول الحوار الذي امتد لنحو 30 دقيقة، قضايا عدة، سياسية قطرية وبلدية محلية.