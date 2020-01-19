شكرا لقرائتكم خبر عن دولة آسيوية تسعى لامتلاك تقنية شبكة الجيل السادس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت صحيفة نيكي اليابانية، اليوم الأحد، أن الحكومة في طوكيو ستشكل فريق عمل هذا الشهر لمناقشة استراتيجيتها ودعمها لإنشاء تكنولوجيا شبكة الجيل السادس للهواتف المحمولة في 2030.

وقالت الصحيفة اليابانية إنه من المتوقع أن يقدم فريق العمل استراتيجية شاملة بحلول يونيو المقبل، مضيفة أن شركتي “إن تي تي” وتوشيبا من بين المدعوين للمشاركة في الدراسة.

وتتوقع الحكومة أن يكون الجيل السادس أسرع 10 مرات على الأقل من الجيل الخامس، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.