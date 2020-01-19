مصدر أمني: تسجيل 27 اصابة واختناق في طريق محمد القاسم

افاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل 27 اصابة واختناق في طريق محمد القاسم وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ٢٧ حالة اصابة واختناق والضرب المتقطع مستمر في طريق محمد القاسم". وكان مصدر أمني أفاد، الأحد، باستخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم وسط بغداد.

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