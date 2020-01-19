بعد غياب 14 عاماً.. عروس الالعاب تعود الى واجهة الانيق

رياضة 2020-01-19 | 17:23 المصدر: 1,374 مشاهدة Advertisements شهدت بطولة الاندية والمؤسسات لركض الضاحية لجميع الفئات العمرية التي أقيمت في جامعة بغداد، تميز لاعبي ولاعبات نادي الطلبة، بحضور طالب فيصل رئيس الاتحاد العراقي لالعاب القوى.

وعلى مستوى الفردي في المراكز الأربعة الأولى. وأسفرت النتائج عن تتويج الناشئات بالمركز الاول فرقياوعلى مستوى الفردي في المراكز الأربعة الأولى. وفي منافسات المتقدمات حققن المركز الثاني فرقيا وفرديا في المركز الاول. وفي سباقات المتقدمين حقق رجال الطلبة المركز الثالث فرقيا، وفرديا المركز الثالث، اللاعب تيمور عبد الله ايضا.

وكانت النتائج الفردية للاعبات الانيق كما يأتي:

الأول ضحى حسين عبود من نادي الطلبة

المركز الثاني سارة فاضل من نادي الطلبة

المركز الثالث براء هيثم من نادي الطلبة

المركز الثالث بنين علي من نادي الطلبة

وكانت النتائج الفردية كالتالي

الأول نادي الطلبة .....بغداد

الثاني غاز الشمال.....كركوك

الثالث نفط الجنوب ...البصرة



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