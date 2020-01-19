تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لما يشهده طريق محمد القاسم وسط بغداد من تظاهرات. وكان مصدر أمني افاد، اليوم الأحد، باستخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم وسط بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طريق محمد القاسم في بغداد خلال تظاهرات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.