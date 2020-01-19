محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام يوم غد

وقال الشعلان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، في محافظة الديوانية".

وكان مسلحون مجهولون قد فتحوا، صباح اليوم السبت، نيران اسلحتهم تجاه محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في محافظة الديوانية.

