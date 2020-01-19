رياضة 2020-01-19 | 16:45 1,841 مشاهدة يخوض فريق الشرطة، مباراة رد الاعتبار، غدا الإثنين، بمواجهة الشباب السعودي، ضمن منافسات جولة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالعاصمة الأردنية عمان. وتعد مهمة الشرطة معقدة بعد خسارة مباراة الذهاب في السعودية بسداسية نظيفة، رغم أن الشرطة يضم عددًا من النجوم المميزين. ويتوجب على الفريق العراقي خوض المباراة بشعار رد الاعتبار، حيث أكمل تحضيراته للمباراة بعد معسكر أقيم في الأردن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الشرطة يواجه الشباب السعودي في عمان بشعار رد الاعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.