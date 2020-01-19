تجمّع لعشرات المتظاهرين أمام مبنى "مصرف لبنان" في شارع الحمرا

يتجمّع عشرات المتظاهرين أمام مبنى "​مصرف لبنان​" في ​شارع الحمرا​، في إطار التحركات الاحتجاجيّة على سياسة المصرف المركزي خصوصًا والمصارف عمومًا.

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