شدّدت قيادة شرطة مجلس النواب، ردًّا على "اتهامها من أحد الوزراء السابقين، باقتحام أمن مجلس النواب لمسجد محمد الأمين، على "أنّنا نربأ ولا نصدّق أن يصدر هذا البيان عن وزير سابق".
وأكّد في بيان، أنّ "هذا الكلام مختلق من أساسه. فأين المجلس وأين المسجد؟ وجميع من كان في الموقع يعلم الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مجلس النواب ردا على اتهامها باقتحام مسجد الأمين: كلام مختلق من أساسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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