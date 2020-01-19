شرطة مجلس النواب ردا على اتهامها باقتحام مسجد الأمين: كلام مختلق من أساسه

شدّدت قيادة شرطة ​مجلس النواب​، ردًّا على "اتهامها من أحد الوزراء السابقين، باقتحام أمن مجلس النواب ل​مسجد محمد الأمين​، على "أنّنا نربأ ولا نصدّق أن يصدر هذا البيان عن وزير سابق".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الكلام مختلق من أساسه. فأين المجلس وأين المسجد؟ وجميع من كان في الموقع يعلم الحقيقة".