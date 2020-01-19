النشرة: إستمرار عمليات البحث عن الشابين المفقودين في جرود حربتا البقاعية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أنّ "فرق البحث والإنقاذ في ​الصليب الأحمر اللبناني​، قامت بالتعاون مع ​مخابرات الجيش اللبناني​ وعدد من أهالي المنطقة بعمليّات بحث في بعض مناطق جرود حربتا الّتي أُتيح الوصول إليها، عن الشابين المفقودين علي العطار وعماد خزعل".

وكان قد أفاد المراسل في وقت سابق، بأنّ "العطار وخزعل غادرا صباح يوم أمس منازل ذويهما في البقاع إلى رحلة صيد في الجرد الغربي لبلدة حربتا البقاعية، حيث كانا يستقلّان سيارة وباعية الدفع. وعند الساعة الثالثة فجر اليوم، قاما بالاتصال بذويهما وأخبراهم بأنّهما غير قادرين على العودة بسبب سوء أحوال الطقس واشتداد العاصفة، وأنّهما أضلّا الطريق وحالتهما سيّئة"، لافتًا إلى أنّ "بعد البحث عثرت دورية من مخابرات الجيش اللبناني على سيارتهم الرباعية الدفع في الجرد الغربي لبلدة حربتا ولم تتمكن من إيجادهم".