رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، أنّ "الإعتداء على مؤسّسات الدولة وقوى الأمن والجيش والأملاك الخاصة والعامة وقطع الطرقات وتهديد البرلمان والتطاول على رئاسة الجمهورية والتهويل بالدم، هو انقلاب على الدولة وليس ثورة مطلبيّة إصلاحيّة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لبنان الآن ساحة مفتوحة للمخابرات وللمخربين، وهذا يتطلّب التضامن لحمايته وللنهوض به".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: الإعتداء على الجيش وتهديد البرلمان هو انقلاب على الدولة ولبنان الآن ساحة مفتوحة للمخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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