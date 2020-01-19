طرابلسي: الإعتداء على الجيش وتهديد البرلمان هو انقلاب على الدولة ولبنان الآن ساحة مفتوحة للمخابرات

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، أنّ "الإعتداء على مؤسّسات الدولة و​قوى الأمن​ والجيش والأملاك الخاصة والعامة و​قطع الطرقات​ وتهديد البرلمان والتطاول على ​رئاسة الجمهورية​ والتهويل بالدم، هو انقلاب على الدولة وليس ثورة مطلبيّة إصلاحيّة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لبنان الآن ساحة مفتوحة للمخابرات وللمخربين، وهذا يتطلّب التضامن لحمايته وللنهوض به".