بانو: نائب مشنوق جاءنا خائن لمعلمه ينظر علينا ويحذر من دم على الأكف

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أنطوان بانو​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "نائب مشنوق جاءنا خائن لمعلّمه، "مشنوق" في تياره، ينظّر علينا، ويحذّر من دم على الأكف، وهو صاحب تاريخ يعجّ بصفقات مليارية. ومن إنجازاته انتخابات نيابية كلّفتنا 6 أضعاف انتخابات 2009 ومتاجرة بالـ "فوميه" ونمر السيارات وجوازات السفر وشراء مصرف بأموال جناها من عرق جبينه في ​الصحافة​".

وأشار بانو الى أنه "عُرف بعمالته ل​ياسر عرفات​ تحت غطاء منصب عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات، خان ​الحريري​ وشتم ال​سياسة​ الحريرية،أجّج النعرات الطائفية للفوز ب​الانتخابات​، هندس الخبريات المفبركة للاحتلال السوري للبنان، كان المُخبر المفضّل للسوري ​غازي كنعان​. سعادة النائب، معروف سعرك. إنه ​الفساد​ يتكلم!".