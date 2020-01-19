بانو: نائب مشنوق جاءنا خائن لمعلمه ينظر علينا ويحذر من دم على الأكف

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "نائب مشنوق جاءنا خائن لمعلّمه، "مشنوق" في تياره، ينظّر علينا، ويحذّر من دم على الأكف، وهو صاحب تاريخ يعجّ بصفقات مليارية. ومن إنجازاته انتخابات نيابية كلّفتنا 6 أضعاف انتخابات 2009 ومتاجرة بالـ "فوميه" ونمر السيارات وجوازات السفر وشراء مصرف بأموال جناها من عرق جبينه في الصحافة".
وأشار بانو الى أنه "عُرف بعمالته لياسر عرفات تحت غطاء منصب عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات، خان الحريري وشتم السياسة الحريرية،أجّج النعرات الطائفية للفوز بالانتخابات، هندس الخبريات المفبركة للاحتلال السوري للبنان، كان المُخبر المفضّل للسوري غازي كنعان. سعادة النائب، معروف سعرك. إنه الفساد يتكلم!".
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