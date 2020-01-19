القوى الأمنية بدأت برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

بدأت القوى الأمنية في هذه الأثناء برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط بيروت، بعد أن أقدم بعض المتظاهرين على الإعتداء على عناصر ​قوى الأمن الداخلي​، من خلال رمي عبوات المياه الفارغة و​المفرقعات النارية​ والحجارة.

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