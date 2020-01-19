قوى الأمن: للابقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن التهجم على عناصرنا

دعت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ​المتظاهرين​ إلى الابقاء على الطابع السلمي للتظاهر، والابتعاد عن الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الامن بالمفرقعات والحجارة وغيرها من وسائل الاذية التي لن تنتج سوى الفوضى وخسائر مادية وجسدية.

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