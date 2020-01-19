متظاهرون في وسط بيروت يرشقون القوى الأمنية بعبوات المياه الفارغة

يقوم بعض ​المتظاهرين​ برشق ​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​ ي بعبوات المياه الفارغة والحجارة، ما دفع متظاهرين آخرين إلى التراجع إلى الخلف. إضغط للمزيد

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