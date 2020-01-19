أكد النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "خلافاً لما يُشاع الحكومة لا تزال تعتريها عراقيل"، مشيراً إلى أن "حزب الله بذل كل ما يمكنه للتوفيق بين الفرقاء، أوّلاً لإقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وثانياً مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب".
ورأى السيد أنه "طالما لا أحد جاهز للتضحية في سبيل الناس والبلد، أعتقد أنه قد آن الأوان لتنفض المقاومة يدها، ولتترك هذا الوسخ السياسي في أيدي أصحابه".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد دعا حزب الله لترك "الوسخ السياسي" بأيدي أصحابه: الحكومة لا تزال تعتريها عراقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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