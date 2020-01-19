السيد دعا حزب الله لترك "الوسخ السياسي" بأيدي أصحابه: الحكومة لا تزال تعتريها عراقيل

أكد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "خلافاً لما يُشاع الحكومة لا تزال تعتريها عراقيل"، مشيراً إلى أن "​حزب الله​ بذل كل ما يمكنه للتوفيق بين الفرقاء، أوّلاً لإقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ وثانياً مع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​".

ورأى السيد أنه "طالما لا أحد جاهز للتضحية في سبيل الناس والبلد، أعتقد أنه قد آن الأوان لتنفض المقاومة يدها، ولتترك هذا الوسخ السياسي في أيدي أصحابه".