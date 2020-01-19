أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بتراجع حظوظ إعلان الحكومة اليوم، بإنتظار الإتصالات التي لا تزال قائمة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يلتقي، في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: تراجع حظوظ إعلان الحكومة اليوم بإنتظار نتائج الإتصالات القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.