معلومات الجديد: عون لا يزال حتى الساعة يعارض اسم أمل حداد

أفادت معلومات "الجديد" بأن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ما زال حتى الساعة يعارض اسم امل حداد، لافتة إلى أن حقيبة الاشغال التي كانت مخصصة لتيار "المردة" لم تحسم الى من ستذهب.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي، في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ في القصر الجمهوري في بعبدا.