إستمرار الإعتداءات على القوى الأمنية التي لم ترم إلا قنبلة واحدة مسيلة للدموع

لا تزال الإعتداءات على عناصر قوى الأمن الداخلي من قبل بعض المتظاهرين في وسط بيروت مستمرة، في حين أن القوى الأمنية لم تبادر حتى الساعة إلى القيام بأي إجراءات لتفريقهم باستثناء إطلاق قنبلة واحدة مسيلة للدموع.
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