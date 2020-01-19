لا تزال الإعتداءات على عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ من قبل بعض المتظاهرين في ​وسط بيروت​ مستمرة، في حين أن ​القوى الأمنية​ لم تبادر حتى الساعة إلى القيام بأي إجراءات لتفريقهم باستثناء إطلاق قنبلة واحدة مسيلة للدموع.

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كانت هذه تفاصيل خبر إستمرار الإعتداءات على القوى الأمنية التي لم ترم إلا قنبلة واحدة مسيلة للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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