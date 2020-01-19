بريطانيا تبحث فرض قيود على المهاجرين.. والموعد قريب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الهجرة في بريطانيا

وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططا ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023.

وأضافت تليغراف أن من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلا.

وفي وقت سابق، أرست بريطانيا عقدا لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول بغرض العمل أو الإقامة على شركة بيرسون للخدمات التعليمية، وذلك في واحد من أوائل القرارات الحكومية منذ انتخاب حكومة بريطانية جديدة قبل 4 أيام.

Advertisements

أخبار ذات صلة

وبذلك تقتدي بريطانيا بأستراليا في الاستعانة بشركة بيرسون لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية لمن يحتاجون لإبداء قدراتهم اللغوية من أجل الحصول على التأشيرة للعمل أو للإقامة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة، الجمعة، بعد أن وعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقليص الهجرة إلى البلاد باستخدام نظام للهجرة مبني على تسجيل النقاط على غرار النظام الساري في أستراليا.