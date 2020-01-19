شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ملتقيين لتوظيف الشباب في القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، ملتقى توظيف لتشغيل الشباب بالتنسيق مع عدد من الشركات الخاصة، في قاعة الماسة بقسم المرج، حيث تم استلام أوراق أكثر من 424 شاب وفتاة، لتشغيلهم في مجالات مختلفة، جاء ذلك تحت رعاية النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، إن 26 شركة أجرت المقابلات مع أكثر من 424 شاب وفتاة، للالتحاق بوظائف بتلك الشركات، وتم التعاقد مع من اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وعددهم 25 شخص.

كما نظمت أمانة شرق مدينة نصر بحزب مستقبل وطن، ملتقى التوظيف، في مسرح الجامعة العمالية بمدينة نصر، بمشاركة نحو 75 شركة، وذلك بحضور العديد من قيادات أمانة الحزب بالقاهرة، حيث حصل 600 شخص على وظيفة.

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ومن جانبه، أكد النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، اهتمام الحزب بحل أزمة البطالة خلال الفترة المقبلة، والتى تتطلب تكاتف الجميع لتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بكل مدن وأحياء القاهرة، خلال الفترة المقبلة بالتواصل والتنسيق الفعال مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية".

وتأتى هذه المبادرات في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، يواصل تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ" توزيع عددا من الغطاء الشتوي على الأسر الأكثر احتياجا، بمحافظة جنوب سيناء، وفى محافظة الفيوم، تحت رعاية جيفارا الجافي أمين الحزب بالمحافظة.