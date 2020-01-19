شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، المادة الأولي من قرار الرئيس، تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخري تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية.

وتضمنت المادة الثانية، تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وجاءت في المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفي المادة الرابعة، يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

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