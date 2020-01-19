شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة..الشرق الإخوانية: محمد على وياسر العمدة حصلوا على تمويلات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت قناة الشرق الإخوانية بتلقى كل من المقاول الهارب محمد على، والناشط الإخوانى ياسر العمدة تمويلات من الخارج، حيث نشرت على حسابها بيانا استنكرت فيه الاتهامات التى وردت فى المحادثة المنشورة على حساب محمد على وياسر العمدة، بتلقى القناة تمويلات من الخارج، مؤكدة فى الوقت ذاته عدم ارتباط القناة بالتمويلات التى يتلقاها كل من محمد على أو ياسر العمدة.

وقال البيان: "تستنكر قناة الشرق الفضائية ما تم نشره على حساب المقاول المصرى محمد على، والشاعر ياسر العمدة، من مزاعم حول تلقى القناة تمويلات من آى جهة أو دولة، وأن كافة الادعاءات والمعلومات التى ذكرها ياسر العمدة كذب وافتراء "زاعمة أن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ القناة وسياستها.

وأضاف البيان: تشير القناة إلى تلقى ياسر العمدة أجرا مقابل ظهوره على شاشتها، فضلا عن عدم ارتباط القناة بالتمويلات التى يتلقاها كل من محمد على وياسر العمدة "

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كانت محادثة جرت بين قيادى إخوانى هارب فى تركيا، ومدان بعدة أحكام قضائية داخل مصر، وبين المقاول الهارب محمد على، يتحدث فيه الطرفان عن الأوضاع فى مصر، وعن الهارب أيمن نور، وكذلك دور الإخوان فى تركيا، وتحريضهم على النظام فى مصر.

وجاءت المحادثة التى سرب المقاول محمد على جزءا منها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، من خلال محادثة جرت بينه وبين القيادى الإخوانى ياسر العمدة، وتحدث الطرفان عن تفكير عناصر الإخوان الموجودين فى تركيا، ونظرتهم الحالية لمصر، وكذلك التمويلات التى تصل إليهم.

جاء في المحادثة أن العمدة نصح المقاول بالابتعاد عن عناصر جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا، بسبب أن ثوريتهم تتمثل فى كونها سبوبة، قائلا له: "اللى بيجيب الشنطة كل شهر اسمه عبد الرحمن أبو دية فلسطينى الأصل معاه الجنسية الإنجليزية، واسم شهرته "أبو عامر" ادى معلومة على الماشي".