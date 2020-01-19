خلل في “الواتساب”..الصور ومقاطع الصوت لا تُرسل والعطل يشمل المغرب

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق “واتساب” من عطل طال التطبيق، صباح اليوم الأحد.

وتداول مستخدمون، من بلدان مختلفة، تدوينات تشتكي من خلل مُعين في تطبيق الواتساب المجاني والمملوكة لإدارة “الفيسبوك” منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، إذ تعذر على مستخدمي التطبيق إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديوهات، بينما يُمكن إرسال النصوص فقط.

وأطلق مستخدمو التطبيق من عدة دول في أوربا وسم “#WhatsAppDown”. وقالت صحيفة “لوبغيسيان” الفرنسية بعد ظهر يوم الأحد، إنّ العطل أصبحَ أكثر تأثرا في أوربا.

وكشفت من جهة أخرى، تعليقات وتدوينات المئات من مستخدمي التطبيق المغاربة الاستياء الواسع من العطل المذكور.

ولحدود اللحظة لم تُقدم إدارة الفيسبوك أيّ معلومات بخصوص العطل وإمكانية إصلاحه أو استمراره، بينما لازال التطبيق معطلا.