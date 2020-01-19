الأمن يحبط محاولة المئات من المهاجرين اقتحام سياج سبتة المحتلة وعشرات المصابين من الجانبين

أعلنت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأنه تم، صباح اليوم الأحد، إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجر غير شرعي، منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر معبر بليونش.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية إحباط محاولة اقتحام المهاجرين السريين لسياج السبتة المحتلة، أصيب خلالها 24 من أفراد القوات العمومية، وكذا بعض المهاجرين السريين بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى في مدينتي الفنيدق، والمضيق لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتمكنت القوات العمومية، بحسب المصدر ذاته، من توقيف المقتحمين، حيث تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم.

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وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام إسبانية صورا للمهاجرين، الذين قالت إنهم حاولوا اقتحام مدينة سبتة المحتلة عبر منطقة بليونش.

وقالت ذات المصادر إن المهاجرين، الذين حاولوا تنفيذ اقتحامهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تعرض المئات منهم للجرح، بسبب الأسلاك الشائكة، كما واجهوا البرد الشديد، وكان عدد منهم قد تخلصوا من ملابسهم أثناء عملية الاقتحام الجماعي.