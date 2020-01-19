اختطاف الرضيعة “ياسمين” بمحطة ولاد زيان…والدتها لا تنام والأبحاث لاتزال جارية للعثور عليها

لاتزال أميمة ذات 24 سنة تعيش على وقع صدمة نفسية حادة، بعد أن اختطفت رضيعتها منها، قبل 15 يوما، في قلب محطة “أولاد زيان”.

شقيق أم المختطفة حكى لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، أن شقيقته أميمة لا تنام، وتلوم نفسها كثيرا، إذ ظلت تبحث عن رضيعتها لأيام، من دون حتى إخبار أقربائها بالحادث.

وأضاف المتحدث ذاته أن أخته، أم الرضيعة المختطفة “ياسمين”، “تكرفصات” ولاتزال تبحث عن رضيعتها من دون جدوى، وكشف أن مصالح الأمن استدعتها، أول أمس الجمعة، بعد مرور 13 يوما من اختطاف رضيعتها، من أجل الاستماع إليها.

وأشار خال الرضيعة إلى أن شقيقته أضاعت رضيعتها في محطة ولاد زيان حيث كانت متجهة إلى مدينة إيموزار، مسقط رأسها، فالتقت بسيدة هناك، تمتهن التسول، وتبادلتا أطراف الحديث بعض الوقت، وحين كانت أم ياسمين مضطرة إلى الذهاب إلى المرحاض طلبت من المتسولة الاعتناء بالرضيعة إلى حين عودتها، إلا أنها بعد ذلك فوجئت باختفاء المرأة المذكورة والرضيعة، فأغمي عليها، ودخلت في حالة انهيار.

يشار إلى أنه جرى تحديد هوية المختطفة من طرف مصالح الأمن، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد مكانها.