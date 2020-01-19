سديروت: دوي انفجار مجهول المصدر ودون إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوى صوت انفجار في بلدة سديروت، اليوم الأحد، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في بلدية سديروت قولها إن قوات الأمن توجهت إلى موقع الانفجار، لكنها لم تجد مؤشرا إلى سبب الانفجار ولم يُعرف مصدره. كذلك لا توجد تقارير حول إصابات.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن بالونا، كالتي تطلق من قطاع غزة، انفجر فوق بيت في سديروت.
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