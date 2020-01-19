شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. توزع (600) حقيبة شتوية للنازحين بتعز والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 دشنت منظمة إقرأ الدولية بمحافظة تعز ، اليوم ، مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين لعدد (600) نازح في مديريات صالة والمظفر بإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين وتنفيذ مؤسسة الرفادة للاغاثة والتنمية.

Advertisements وأشاد مديرا مكتب الشئون الاجتماعية والعمل، ومدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بتعز، بالجهود الانسانية لمنظمة إقرأ الدولية ومؤسسة الرفادة..مشيرين الى احتياج النازحين للمزيد من المشاريع الاغاثية والانسانية. بدوره أوضح المدير العام لمؤسسة الرفادة جلال الصبري ،أن لديهم برامج تدخلات إغاثية في مجال التعليم والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتي ستنفذها المؤسسة بالمحافظة خلال العام الجاري 2020م .

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