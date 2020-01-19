شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: وقف إطلاق النار لن ينجح في ليبيا دون معالجة مشكلة المليشيات المسلحة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 ابو الغيط أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، أنه لا يمكن نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا دون التوصل لمعالجة جذرية لمشكلة الميلشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط: وقف إطلاق النار لن ينجح في ليبيا دون معالجة مشكلة المليشيات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.